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KKTC'de kaybolan Rum, plajda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçtikten sonra kendisinden haber alınamayan Rum Solomos Apostolidis, Girne Karaoğlanoğlu Plajı'nda ölü bulundu.

KKTC'de kaybolan Rum, plajda ölü bulundu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçtikten sonra kendisinden haber alınamayan Rum Solomos Apostolidis, Girne Karaoğlanoğlu Plajı'nda ölü bulundu.
Solomos Apostolidis, 28 Mart'ta KKTC'ye giriş yapmış ve bir casinoda kumar oynadıktan sonra kaybolmuştu. Apostolidis ile birlikte kumar oynayan kişi, yurt dışına kaçmıştı.

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