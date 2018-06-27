KKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliği (2)

GİRNE'DE BULUNDU

İngiltere'den dün ailesiyle birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaybolan Phoebe Collrick (11), bir kişi tarafından Girne'de gezerken, bulundu. İsmi öğrenilemeyen kişi, basında yer alan numaralardan ulaştığı aileye çocuğu teslim etti.



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