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KKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliği (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

GİRNE'DE BULUNDU İngiltere'den dün ailesiyle birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaybolan Phoebe Collrick (11), bir kişi tarafından Girne'de gezerken, bulundu.

GİRNE'DE BULUNDU
İngiltere'den dün ailesiyle birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaybolan Phoebe Collrick (11), bir kişi tarafından Girne'de gezerken, bulundu. İsmi öğrenilemeyen kişi, basında yer alan numaralardan ulaştığı aileye çocuğu teslim etti.

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