KKTC’de Nevruz kutlamaları olaylı başladı: 6 gözaltı

KKTC’de her yıl kutlanan Nevruz günü etkinliklerinde çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

KKTC’nin İskele ilçesinde gerçekleşen Nevruz etkinliklerinde bazı kişilerin etkinliği provokasyona dönüştürmesi nedeniyle polis müdahale etti. Polis, İskele piknik alanında yapılan Nevruz kutlamalarında uyarılara uymayan 6 kişiyi gözaltına aldı. KKTC Polis Genel Müdürlüğünün herhangi bir gerginliğe karşı çok sayıda polisle güvenlik tedbiri devam ediyor.