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KKTC’de Nevruz kutlamaları olaylı başladı: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

KKTC’de her yıl kutlanan Nevruz günü etkinliklerinde çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.KKTC’nin İskele ilçesinde gerçekleşen Nevruz etkinliklerinde bazı kişilerin etkinliği provokasyona dönüştürmesi nedeniyle polis müdahale etti.

KKTC’de her yıl kutlanan Nevruz günü etkinliklerinde çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.
KKTC’nin İskele ilçesinde gerçekleşen Nevruz etkinliklerinde bazı kişilerin etkinliği provokasyona dönüştürmesi nedeniyle polis müdahale etti. Polis, İskele piknik alanında yapılan Nevruz kutlamalarında uyarılara uymayan 6 kişiyi gözaltına aldı. KKTC Polis Genel Müdürlüğünün herhangi bir gerginliğe karşı çok sayıda polisle güvenlik tedbiri devam ediyor.

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