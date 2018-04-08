HABER

KKTC’de öldürülen Rum’un katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir Rum vatandaşını öldürerek Türkiye’ye kaçan ve Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan zanlı tutuklandı.KKTC’nin Girne kentinde 65 yaşındaki Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’in öldürülmesi ile ilgili aranan 22 yaşındaki Erdinç Ş., Cumartesi günü akşam saatlerinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir Rum vatandaşını öldürerek Türkiye’ye kaçan ve Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan zanlı tutuklandı.
KKTC’nin Girne kentinde 65 yaşındaki Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’in öldürülmesi ile ilgili aranan 22 yaşındaki Erdinç Ş., Cumartesi günü akşam saatlerinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu. Erdinç Ş., emniyette verdiği ifadede öldürdüğü Apostolidis’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak, "Bir arkadaşımla Kuzey Kıbrıs’ta kumar oynadık. Apostolidis bana para almak için bir arkadaşının evine gitmeyi teklif etti. Yolda ıssız bir yerde bana cinsel istismarda bulundu. Ben de yerden bir taş alarak kafasına vurdum, bayıldığını zannettim. Şahsa ait arabayla olay yerinden ayrıldım. Uçakla Türkiye’ye, Adana’ya giriş yaptım, bir arkadaşımda kaldım. Oradan Yalova Çınarcık ilçesindeki bir arkadaşımın yanına gittim. Şahsın öldüğünü ablamdan öğrendim. Olayı öğrenir öğrenmez karakola gelerek teslim oldum" demişti.
Geceyi Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Erdinç Ş., bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Yalova Adliyesine getirildi. Burada hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklandı. Zanlının Türkiye’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından KKTC polisine teslim edileceği öğrenildi.

Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji tarih verdi!
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşmeHDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.