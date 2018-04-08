KKTC’de öldürülen Rum’un katil zanlısı tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir Rum vatandaşını öldürerek Türkiye’ye kaçan ve Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan zanlı tutuklandı.

KKTC’nin Girne kentinde 65 yaşındaki Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’in öldürülmesi ile ilgili aranan 22 yaşındaki Erdinç Ş., Cumartesi günü akşam saatlerinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu. Erdinç Ş., emniyette verdiği ifadede öldürdüğü Apostolidis’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak, "Bir arkadaşımla Kuzey Kıbrıs’ta kumar oynadık. Apostolidis bana para almak için bir arkadaşının evine gitmeyi teklif etti. Yolda ıssız bir yerde bana cinsel istismarda bulundu. Ben de yerden bir taş alarak kafasına vurdum, bayıldığını zannettim. Şahsa ait arabayla olay yerinden ayrıldım. Uçakla Türkiye’ye, Adana’ya giriş yaptım, bir arkadaşımda kaldım. Oradan Yalova Çınarcık ilçesindeki bir arkadaşımın yanına gittim. Şahsın öldüğünü ablamdan öğrendim. Olayı öğrenir öğrenmez karakola gelerek teslim oldum" demişti.

Geceyi Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Erdinç Ş., bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Yalova Adliyesine getirildi. Burada hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklandı. Zanlının Türkiye’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından KKTC polisine teslim edileceği öğrenildi.