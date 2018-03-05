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KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkenti Lefkoşa'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 7'si asker 10 kişi yaralandı.  Lefkoşa'da kontrolsüz şekilde yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, askeri araçla çarpıştı.

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkenti Lefkoşa'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 7'si asker 10 kişi yaralandı.
Lefkoşa'da kontrolsüz şekilde yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, askeri araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle askeri araç devrilerek yan yattı. Kazada 7'si asker 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslarlar sevk edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir askerin omuzunda çıkık olduğu belirlendi. Diğer askerler ile 3 sivil vatandaşın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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