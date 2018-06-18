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KKTC'de Pakistan Kültür Gecesi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

LEFKE Avrupa Üniversitesi’nde eğitim gören Pakistanlı öğrenciler, Pakistan Kültür Gecesi’nde bir araya geldi.  LAÜ Öğrenci Dekanlığı tarafından organize edilen “Pakistan Kültür Gecesi” etkinliğine LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı.

KKTC'de Pakistan Kültür Gecesi

İSTANBUL, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi’nde eğitim gören Pakistanlı öğrenciler, Pakistan Kültür Gecesi’nde bir araya geldi.

LAÜ Öğrenci Dekanlığı tarafından organize edilen “Pakistan Kültür Gecesi” etkinliğine LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Üniversitenin Plaza Alanı’nda düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik kapsamında, Pakistan’ın turizmi, kültürü, yemekleri, milli günleri, ekonomisi ile ilgili tanıtım videosu gösterildi. Pakistan’a özgü kültürel müzikler eşliğinde dans gösterileri ve müzik dinletileri sunuldu. Pakistan Kültür Gecesi üniversitede eğitim gören diğer ülkelerden gelen öğrencilerin de yoğun katılımı ile geceye özel hazırlanan pastanın kesimiyle son buldu.

(FOTOĞRAFLI)

KKTC'de Pakistan Kültür GecesiKKTC'de Pakistan Kültür Gecesi

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