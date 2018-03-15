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KKTC’de polisten haraç çetesi operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

KKTC polisi, Türkiye’deki bir çete lideri tarafından, gece kulüpleri ve kumarhanelerden haraç almak için gönderildiği öne sürülen 13 kişilik çetenin 6 üyesini lüks bir otelde gözaltına aldı.Türkiye’den, KKTC’ye gece kulüpleri ve kumarhanelerden haraç toplamak için gelen 13 kişilik çetesinin 6 üyesi Girne’de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir otel odasında yakalandı.

KKTC polisi, Türkiye’deki bir çete lideri tarafından, gece kulüpleri ve kumarhanelerden haraç almak için gönderildiği öne sürülen 13 kişilik çetenin 6 üyesini lüks bir otelde gözaltına aldı.
Türkiye’den, KKTC’ye gece kulüpleri ve kumarhanelerden haraç toplamak için gelen 13 kişilik çetesinin 6 üyesi Girne’de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir otel odasında yakalandı. KKTC’ye turist vizesi ile geldikleri öğrenilen ve gece kulüpleri, kumarhaneler ve bazı iş yerlerini tehditle haraca bağlamaya çalıştığı ileri sürülen Onur E., İsmail A., Ali İ., Şenol S., Uğur B. ve Nurettin Cihan H. polise yapılan ihbar neticesinde gözaltına alındı. Otel odasında yastık içine gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 6 zanlı tutuklanma talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılar, suçlamaları kabul etmezken odada ele geçirilen tabancadan haberlerinin olmadıklarını iddia etti. Yapılan geniş çaplı soruşturmada zanlılar ile birlikte KKTC’ye 7 kişinin daha geldiği belirlendi.

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