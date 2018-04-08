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KKTC'de Rum vatandaşın öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Yalova'da teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşının öldürülmesiyle ilgili aranan Erdinç Ş.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşının öldürülmesiyle ilgili aranan Erdinç Ş. (22), Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde polise teslim oldu. Erdinç Ş.’nin ilk ifadesinde, Apostolidis'in kendisini otomobille ıssız bir yere götürerek burada istismarda bulunmak istediğini, bunun üzerine başına taşla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
KKTC'de Solomos Apostolidis isimli Rum vatandaşının öldürülmesi ile ilgili Girne Polis Müdürlüğü ve İnterpol Daire Başkanlığı tarafından aranan Adana doğumlu olan serbest meslek sahibi Erdinç Ş., bugün akşam saatlerinde Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek polise teslim olduğu öğrenildi. Erdinç Ş.’nin burada verdiği ilk ifadesinde, Solomos Apostolidis isimli Rum vatandaşını daha önceden tanımadığını, kumar oynarken tanıştığını iddia edip, şunları söylediği öğrenildi:
"Para almak bahanesiyle evine gitmek için birlikte yola çıktık. Ancak arabayı ıssız bir yere götürerek burada bana istismarda bulunmak istedi. Bunun üzerine başına taşla vurarak yaraladım. Ölüp ölmediğini bilmeden olay yerinden Apostolidis'in arabasıyla kaçtım. Uçakla Türkiye'ye gelip Adana'da birkaç gün kaldıktan sonra Yalova'ya arkadaşımın yanına geldim. Apostolidis'in öldüğünü ablamdan öğrendim. Arandığımı öğrenince de gelip polise teslim oldum."
Erdinç Ş.’nin sorgusu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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