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KKTC'de yakalanan 50 FETÖ şüphelisinden biri, İzmir'de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

 KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ şüphelisinden biri olan H.E., getirildiği İzmir'de tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ şüphelisinden biri olan H.E., getirildiği İzmir'de tutuklandı.
28 Temmuz'da, yasa dışı yollardan, KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi'nce teslim alınan 50 FETÖ şüphelisinden biri olan H.E., cuma günü İzmir'e getirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen H.E., işlemlerinin ardından, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı

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