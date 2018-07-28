KKTC’de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne limanından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 45 kişi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ üyeliğinden Türkiye'de arandığı belirtildi.
Girne limanında dün polis ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda 17'si çocuk, 19'u kadın, toplam 45 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelilerin Türkiye'de FETÖ üyeliğinden arandığı saptandı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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