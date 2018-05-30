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KKTC'deki anne vahşetinin nedeni 'mutlu aile pozu' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) evde 17 bıçak darbesiyle öldüren Bilge Lord Kunduracı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KKTC'deki anne vahşetinin nedeni 'mutlu aile pozu' iddiası

Sefe KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) evde 17 bıçak darbesiyle öldüren Bilge Lord Kunduracı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Boşanma aşamasında olan Kunduracı'nın sorgusunda, eşinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaştığı 'Mutlu aile pozu' nedeniyle, oğlunun kendisinden alınacağını düşünüp endişeye kapılarak cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.
Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge Lord Kunduracı, 3 gün önce oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Bilge Lord Kunduracı'nın babası Tahir Lord (64) da olayı haber alıp geldiği evde, gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı attı. Kalp krizi geçirip binanın merdivenlerinden yuvarlanan Tahir Lord da hastanede yaşamını yitirdi.
TUTUKLANDI
Önce hastanede tedavisi yapılan, ardından gözaltına alınan Bilge Lord Kunduracı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CİNAYETİN NEDENİ 'MUTLU AİLE FOTOĞRAFI' İDDİASI
Bilge Lord Kunduracı ifadesinde, cinayeti, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar nedeniyle işlediğini öne sürdü.
Bilge Lord Kunduracı, eşinin kapak fotoğrafı olarak kullandığı mutlu aile fotoğrafının ardından profil fotoğrafı olarak da kucağında oğluyla çekindiği fotoğrafı ekleyince paniği kapıldığını söylediği ifade edildi. Boşanınca oğlunu kendisinden alacaklarını düşündüğünü belirten Kunduracı'nın kendisini kaybedip, oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.
ENDİŞESİ İŞYERİNE YANSIDI
Boşandığında çocuğunun elinden alınacağını düşünen Bilge Lord Kunduracı'nın işyerindeki arkadaşlarına, "Kötü bir dönemden geçiyorum. Psikolojik ve ilaç tedavisi alıyorum. Çocuğumu elimden alacaklar" dediği ifade edildi. Kunduracı'nın, iyi bir avukat tutmak için işyerinden de yardım aldığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

KKTC'deki anne vahşetinin nedeni 'mutlu aile pozu' iddiası

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