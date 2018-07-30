KKTC'li kadın yazarın polisiye romanı 'Çünkü' raflarda

GAZİMAĞUSA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Banu Akeloğlu’nun polisiye türündeki ilk kitabı ‘Çünkü’, Türkiye’deki tüm kitapçılarda satışa sunuldu.
Kitabın bir polisiye romanı olduğunu ifade eden Akeloğlu, “Kitapta aşk, cinayet, kıskançlık, sevgi, merak, sadakat gibi insani duyguların hepsi var. Bu kitapta okuyucular kendilerinden birer parça bulacaklar” dedi.
“KİTABI BABAMA İTHAF ETTİM”
Şu anda yöneticilik yaparak kariyerini sürdüren Akeloğlu, “Bu benim ilk kitabım. Kitabı yazmaya karar verdiğimde babama bundan bahsetmiştim. Bu onu çok heyecanlandırmış ve sevindirmişti. Kitabı henüz tamamlayamadan babamı kaybettik. Bu sebeple kitabı babama ithaf ettim. Sırf bu sebepten bile kitabın değeri benim için çok büyüktür. Ayrıca bir kadın polisiye yazarı olmak bana ayrıca bir gurur veriyor. Umarım ileride herkesin takdirini kazanan bir kadın polisiye yazarı olabilirim” şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)
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