KKTC'ye balayına gitti, sandaletle girmek istediği gece kulübünde dövüldü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

Balayı için KKTC'ye gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya, turizm şehri Girne'de eşiyle birlikte eğlenmek için ünlü bir gece kulübüne gitti. Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı dövdü.

​Gözüne ve burnuna darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı.

Emniyet yetkilileri, sandaletle kulübe girmek isteyen Kaya'nın burnunu kırdığı belirtilen 2 güvenlik görevlisinin tutukladığını belirtti.

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