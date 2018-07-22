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Klasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Klasik Müzik Günleri unutulmaz bir gala konseriyle veda etti.

Klasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesi

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Klasik Müzik Günleri unutulmaz bir gala konseriyle veda etti. Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı sahne aldığı konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Beylikdüzü Klasik adlı etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi. Konserin son gününde sahne alan Oğuzhan Balcı’nın yönetimindeki Orkestra İstanbul izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Balcı’nın Beylikdüzü Belediyesi için bestelediği “İstanbul’da Bir Gezinti” adlı eseri ise izleyenlerden tam not aldı. Konserde sanatçı Dilek Türkan ve İzmir Opera Balesi sanatçısı Bas Teyfik Rodos da sahne aldı. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayıt etti.

“AVRUPA’DA YAPILAN KONSERİ BURADA GÖRÜYORUZ”

Oğuzhan Balcı konser öncesi yaptığı açıklamada etkinliğe olan ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Konser için şarkı da besteleyen Balcı, ”Burada Avrupai bir atmosfer var. Televizyonlarda gördüğümüz bahar konserlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bunu Türkiye’de bir ilçe belediyenin gerçekleştirmesinden oldukça memnunum. Bu topraklara dokunmuş bütün kültürleri içinde barındıran lirik bir beste yapıldı. Aslında yeni bestemize İstanbul seçkisi diyebiliriz” dedi.

“BÖYLE BİR ORTAMI TÜRKİYE’DE İLK DEFA GÖRÜYORUM”

Sanatçı Teyfik Rodos, etkinlik hakkında şunları söyledi:

“Böyle güzel ve nezih bir organizasyonu Türkiye’de ilk defa görüyorum. Tıpkı Avrupa’daki gibi park konserleri yapmayı başaran bir belediye var. Aslında bu konserlerin en önemli özelliği işin popülaritesine kaçmadan klasik ve caz gibi konserler yapmalarıdır inanılmaz seyirci topladılar. Ben buraya daha önce izleyici olarak da geldim. Buraları böyle dolu görünce içimde bir sevinç kopuyor. Demek ki bizler böyle konserleri halka sunduğumuz zaman inanılmaz tepkiler alabiliyoruz. İşin ucuzuna kaçmadan böyle güzel konserler yaptıkları için Beylikdüzü Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

Konser ile ilgili konuşan sanatçı Dilek Türkan, “Bugün final yapacağız. Çok güzel bir gece olacak” şeklinde konuştu.

“BU KONSERLERE AVRUPA BİLE İMRENECEK”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 gün süren Beylikdüzü Klasik’e olan ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, “Türkiye’nin en güzel klasik müzik festivalini yapıyoruz. İnşallah niceleri olacak. Bu çağdaşlıktır, güzelliktir. Avrupa bile imrenecek bu konserlere. Oradan bile sanatçı getireceğiz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Klasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesiKlasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesiKlasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesiKlasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesi

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