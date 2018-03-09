Klavye imtihanında başarılı olan katipler ödüllendirildi

Bursa’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce açılan imtihanda 150 ve üzerinde kelime yazarak başarılı olan katipler ödüllendirildi.

Adalet Bakanlığı, mahkemeler ile icra dairelerinde görev yapan zabıt katiplerinin klavye kullanımını belirlemek için çalışan personeli imtihana tabi tuttu. Yurt genelinde yapılan sınav Bursa’da da ekim ayında yapıldı. Adliye Sarayı’nda, Bursa ve ilçelerindeki mahkemeler ile icra dairelerinde görev yapan 851 zabıt katibi, uygulamalı klavye sınavına alındı. Bu sınavda 3 dakikada 150 ve üzerinde kelime yazarak başarılı olan zabıt katipler, Bursa Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği tebrik belgeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da birer kalemle ödüllendirildi. Törene Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adalet Komisyonu Üyesi Bursa 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş katıldı. Komisyon Başkanı Ali Rıza Bir ile Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, klavye de gösterdikleri başarılarından dolayı zabıt katiplerini tebrik ettiler. Daha sonra 85 memura sırayla ödülleri verildi.