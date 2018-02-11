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Klima motoru hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 09:31 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kamyonet ile gelen iki kişi hurda deposundan 2 klimanın motorunu çaldı.

Antalya’da bir kamyonet ile gelen iki kişi hurda deposundan 2 klimanın motorunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’da bir hurda deposundan meydana gelen klima motoru hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kişi girdiği hurda deposundan çaldığı klima motorunu alarak kendisini bekleyen kamyonete yükledi. Klima motorunu çalan kişi biraz kamyonetin başında bekledikten sonra tekrar içeriye girerek kısa sürede bir klima motoruna daha çalarak kamyonete yükledi. İki klima motorunu çalan 2 kişi daha sonra kamyonetle uzaklaştı.

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