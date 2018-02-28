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Koaceli’de yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 20:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Yangın, Başiskele ilçesinde saat 19.00 sularında Karadenizliler Mahallesi Kağan Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katındaki bir evin mutfağında meydana geldi.

Koaceli’de yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Başiskele ilçesinde saat 19.00 sularında Karadenizliler Mahallesi Kağan Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katındaki bir evin mutfağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın çıkan evin sakinleri kendilerini dışarı atarak itfaiyeyi aradı. Duman binadaki diğer katları da sararken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın ikinci katında dumandan etkilenen Ebru, Emine A. ve Yahya A.’yı dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangını gören mahalleli ise sokağa döküldü. Yangın sonrası evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

Koaceli’de yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Koaceli’de yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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