HABER

KOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

KOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldular

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Jandarma, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri, KOAH hastası yaralı sürücünün ilaçlarını bulmak için hurdaya dönen otomobilde dakikalarca arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Yeniçağa ilçesi Ibrıcak Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sami Akgül (46) yönetimindeki 81 EV 749 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Otomobil sürücüsü Sami Akgül, kaza yapan aracın içinde sıkıştı. Otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Sami Akgül olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan Sami Akgül, KOAH hastası olduğunu ve otomobilde ilaçlarının olduğunu söyledi. Jandarma, itfaiye, 112 Acil ve UMKE ekipleri dakikalarca araç içinde ilaç aradı. Ancak ilaçlar bulunamadı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilde bulunan LPG tankının patlamaması olası faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

KOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldularKOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldularKOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldularKOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldular

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Kaza sonrası annesine 'Ağlama' diyen Ömer Faruk öldü (2)Kaza sonrası annesine 'Ağlama' diyen Ömer Faruk öldü (2)
- Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu- Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.