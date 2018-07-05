KOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldular

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Jandarma, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri, KOAH hastası yaralı sürücünün ilaçlarını bulmak için hurdaya dönen otomobilde dakikalarca arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Yeniçağa ilçesi Ibrıcak Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sami Akgül (46) yönetimindeki 81 EV 749 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Otomobil sürücüsü Sami Akgül, kaza yapan aracın içinde sıkıştı. Otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Sami Akgül olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan Sami Akgül, KOAH hastası olduğunu ve otomobilde ilaçlarının olduğunu söyledi. Jandarma, itfaiye, 112 Acil ve UMKE ekipleri dakikalarca araç içinde ilaç aradı. Ancak ilaçlar bulunamadı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilde bulunan LPG tankının patlamaması olası faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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