HABER

KOAH hastası sürücünün ilaçlarını bulmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Jandarma, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri, KOAH hastası yaralı sürücünün ilaçlarını bulmak için hurdaya dönen otomobilde dakikalarca arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Yeniçağa ilçesi Ibrıcak Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sami Akgül (46) yönetimindeki 81 EV 749 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Otomobil sürücüsü Sami Akgül, kaza yapan aracın içinde sıkıştı. Otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Sami Akgül olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan Sami Akgül, KOAH hastası olduğunu ve otomobilde ilaçlarının olduğunu söyledi. Jandarma, itfaiye, 112 Acil ve UMKE ekipleri dakikalarca araç içinde ilaç aradı. Ancak ilaçlar bulunamadı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilde bulunan LPG tankının patlamaması olası faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Datça'da 5 dönüm makilik alan yandıDatça'da 5 dönüm makilik alan yandı
Elbise dolabını uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürmüşElbise dolabını uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.