Koalisyon, ABD'li generalin DSG sorumlusu ile fotoğrafını paylaştı

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyonunun resmi sosyal medya hesabından, ABD'li General Paul E. Funk ile terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) bir sorumlusunun çektirdiği fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraf, "General Funk, Orta Fırat Vadisi'nde DSG liderliğinde DEAŞ'a karşı bir operasyonu tartışıyor. Bölgeyi özgürlüğe kavuşturma konusunda kararlıyız" mesajı ile paylaşıldı.

Fotoğraf, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü'nün resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Fotoğrafta, ABD'li General Paul E. Funk ile terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin üst düzey sorumlusu bir arada görülüyor. Paylaşımın altına ise "General Funk, Orta Fırat Vadisi'nde DSG liderliğinde DEAŞ'a karşı bir operasyonu tartışıyor. Suriye'nin bu bölümü affetmiyor, çatışmalar sert olacaktır. Bu bölgeyi 4 yıllık zulüm ve baskının ardından özgürlüğe kavuşturma konusunda kararlıyız" mesajı yazıldı.

MENBİÇ'TEN AYRILMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Şubat ayında yabancı basın mensupları ile Menbiç'e giden General Paul E. Funk., Amerikan askerlerinin bölgeden ayrılmayacağını söylemişti. ABD'li askeri heyetin Menbiç'i ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Funk, Amerikan güçlerinin Kürt müttefiklerini desteklemek ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında tansiyonu düşürmek üzere Menbiç'te olduğunu söylemişti.

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