Koalisyon heyeti Menbiç'i ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE ve ABD Dışişleri bakanlarının Washington'daki görüşmesinde YPG'li teröristlerin boşaltması konusunda uzlaştıkları Suriye'nin Menbiç kentini bugün DEAŞ ile mücadele koalisyonundan bir heyet ziyaret etti. ABD'li General James Gerard'ın da bulunduğu heyet, ilçe merkezinde halk ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon yetkilileri General James Gerard, Captain Will, ABD'nin eski Suudi Arabistan büyükelçisi William Roubak'ın yer aldığı Uluslararası Koalisyon heyeti, Menbiç İçişleri Komitesi Başkanı Ebd Mustefa ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Adil Ebdulselam ile birlikte Menbiç sokaklarında dolaştı. Menbiç sokaklarında ilçe sakinleri ile görüşen Koalisyon heyetinin daha sonra sivil yönetim binasını ziyaret ederek, kent yöneticileri ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi. Kaynaklar, toplantıda ABD'li yetkililerin, ABD ve Türkiye arasında Menbiç'e ilişkin yapılan anlaşmanın içeriğini anlattıkları ve anlaşmanın sivil halkı etkilemeyeceğini belirtiklerini kaydetti.
FOTOĞRAFLI
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum