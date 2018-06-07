HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Koalisyon heyeti Menbiç'i ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ve ABD Dışişleri bakanlarının Washington'daki görüşmesinde YPG'li teröristlerin boşaltması konusunda uzlaştıkları Suriye'nin Menbiç kentini bugün DEAŞ ile mücadele koalisyonundan bir heyet ziyaret etti.

Koalisyon heyeti Menbiç'i ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE ve ABD Dışişleri bakanlarının Washington'daki görüşmesinde YPG'li teröristlerin boşaltması konusunda uzlaştıkları Suriye'nin Menbiç kentini bugün DEAŞ ile mücadele koalisyonundan bir heyet ziyaret etti. ABD'li General James Gerard'ın da bulunduğu heyet, ilçe merkezinde halk ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon yetkilileri General James Gerard, Captain Will, ABD'nin eski Suudi Arabistan büyükelçisi William Roubak'ın yer aldığı Uluslararası Koalisyon heyeti, Menbiç İçişleri Komitesi Başkanı Ebd Mustefa ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Adil Ebdulselam ile birlikte Menbiç sokaklarında dolaştı. Menbiç sokaklarında ilçe sakinleri ile görüşen Koalisyon heyetinin daha sonra sivil yönetim binasını ziyaret ederek, kent yöneticileri ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi. Kaynaklar, toplantıda ABD'li yetkililerin, ABD ve Türkiye arasında Menbiç'e ilişkin yapılan anlaşmanın içeriğini anlattıkları ve anlaşmanın sivil halkı etkilemeyeceğini belirtiklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Koalisyon heyeti Menbiç'i ziyaret etti

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
TIR'la minibüs çarpıştı: 6 yaralıTIR'la minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Van'da mahalle muhtarı silahla vurulmuş olarak ölü bulunduVan'da mahalle muhtarı silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi

Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi

Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.