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Kobani'den Suruç'a geçen 2 terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen PKK/PYD'li 2 terörist, yakalandı.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen PKK/PYD'li 2 terörist, yakalandı.
Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kobani kentinden 2 kişinin sınırı kaçak olarak geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında sınırı geçen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan 2 kişi, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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