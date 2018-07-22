Kobani'den Suruç'a geçen 2 terörist yakalandı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen PKK/PYD'li 2 terörist, yakalandı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kobani kentinden 2 kişinin sınırı kaçak olarak geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında sınırı geçen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan 2 kişi, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

