Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İlknur Aktaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık İlknur Aktaş, eşi Sinan Aktaş ile 13 Mayıs 2017 tarihinde evlendiklerini ve kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "Kayınpederim bana farklı şekilde davranıyordu. Farklı isimlerle hitap ediyordu. Bana 'Yeter' adı ile hitap ediyordu.

KAYINPEDERİMİ ODAMDA YARI ÇIPLAK...



Bunun sebebini eltimden sordum o da kayınbabamın eski sevdiği kadın olduğunu söyledi. Bu durumları kayınvalidem de biliyor ve görüyordu. Bu nedenle eşim ile sürekli aramızda tartışıyorduk. Ben de bu durumu aileme anlattım. Ailem bana eşim ile aramda halletmemi söyledi. Bu olaydan bir hafta kadar önce yine kayınpederimi odamda yarı çıplak gördüm. Bunu kayınvalidem de gördü. Bunun üzerine evden çıkıp eşimi aradım. Durumu anlattım eve gelmeyeceğimi söyledim. Ancak eşim beni ikna etti. Kendisi işteyken alt katta oturan eltilerimde kalmamı söyledi" dedi.

"ELİMDEKİ BIÇAK EŞİMİN GÖĞSÜNE SAPLANDI"



"Olay günü eşim saat 20.30-21.00'da sularında eve geldi" diyen sanık Aktaş, " Eşime yemek verdim. Yemeğini yedi. Eşim ile aynı mesele nedeniyle ayrı eve çıkmadığımız için yine tartıştık. Bu esnada ben balkondaydım. Kayınvalidem de mutfakta yanımıza geldi. Bana beddua etmesi üzerinde ben de kendisine hakaret ettim. Eşim de bu esnada yatak odasındaydı. Ben kayınvalideme hakaret edince eşim de bana tokat attı. Ben sinirle yatak odasında bulunan bir çerçeveyi aldım kırdım. Kendi bileğimi kesecektim. Ancak eşim bileğimi tuttu. Buna engel oldu. Ben de mutfağa gidip bıçak aldım. Bu bıçakla bileğimi kesip intihar edecektim. Bu esnada eşim arkamdaymış. Bıçağı alıp bileğime getirmem ile birlikte eşim beni kendisine doğru çekti. Ben de arkamı döndüm. Bıçak sağ elimde idi. Eşim beni çevirince sağ elimdeki bıçak eşimin göğsüne saplandı. Sağ tarafına mı sol tarafına mı saplandığını hatırlamıyorum. Eşim benim üzerime düştü. Hava alması için balkona doğru gittim. Eşim yere düştü. Ben 4 kez ambulansı aradım. Ancak ulaşamadım. Sanırım telefonda bir sorun vardı. Kayınvalidem ve kayınbiraderim 10 dakika sonra birlikte yukarı geldi. Daha sonra eşim ile birlikte hastaneye gittim. Eşimin üzerindeki tişörtü kayınbiraderim çıkardı. Ben de elimin üzerine havlu koyup kanamayı durdurmaya çalıştım" diye konuştu.