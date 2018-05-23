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Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 06:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da 1 yıllık evli öğretmen çiftin boşanma davası şaşırttı. Bu kez koca, karısını hakaret, darp ve beddua etmekle suçladı. Davacı koca, “Eşim bana ev işleri yaptırıyor” dedi.

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

İstanbul'da aynı okulda görev yapan öğretmen çift T.Ş. ile C.Ş. ev işlerinden doğan anlaşmazlık nedeniyle boşanıyor. Koca C.Ş., eşini hakaret, darp ve beddua etmekle suçladı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; çift geçen yıl evlendi. Çocukları yoktu. Ancak evliliklerinin ilk gününden itibaren evdeki işbölümüyle ilgili olarak şiddetli geçimsizlik yaşadılar. İddialara göre; T.Ş. eşine sürekli "Hayret elinden bir şey gelebiliyormuş. Beceriksiz, geri zekâlı" gibi sözlerle hakaret etti. Sigarayı bırakmak için elektronik sigara alan C.Ş.'ye tepki göstererek "Onu bu evde içirtmem sana ben. İçemezsin. İnşallah suratında patlar da bana muhtaç olursun" diye bedduada bulundu. C.Ş. de aralarındaki tartışmalar yoğunlaşınca "Yetti artık boşanma davası açıyorum" dedi. Bunun üzerine T.Ş. elindekileri C.Ş.'nin suratına fırlattı. Ardından da C.Ş.'nin boğazına yapışıp tırmaladı ve boğazını sıktı. C.Ş. eşine tepki vermedi ancak T.Ş. eve anne ve babasını çağırdı.

"BUNDAN ÇOCUK MU?..."

Davalı T.Ş.'nin davranışlarının kocasını manevi olarak yıktığını anlatan C.Ş.'nin avukatı, "Davalı tarafından C.Ş. defalarca evden kovulmaya çalışılmıştır. Son tartışma ailelerin de bir araya geldiği bir ortamda C.Ş.'ye elini uzatarak 'Bundan çocuk mu? Allah korusun' diye bağırmış, ortalık bir kez daha buz kesmiştir. Bu olaydan sonra C.Ş. eşinden kopmuştur" dedi.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
boşanma davası Ev işleri istanbul

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