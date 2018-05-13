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Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki genç, vücuduna 3 kurşun sıkılmış şekilde toprağa gömülü olarak bulundu.

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Olay, 9 Mayıs'ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Acar’dan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kendisinden haber alınamayan genç için polis arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 gün polis ekipleri tarafından aranan genç, vücuduna 3 kurşun sıkılmış şekilde gömülü olarak ölü bulundu.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Yusuf Acar'ın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine getirildi. Olayı duyan Yusuf Acar'ın çok sayıda akrabası hastaneye geldi. Hastanede otopsi incelemesi yapılan Acar'ın cenazesi daha sonra Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yusuf Acar'ın akrabası tarafından vurulduğu ve olayı itiraf etmesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalandığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yusuf Acar Kayıp

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