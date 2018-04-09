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Kocaeli'de akılalmaz olay! Çocukların oynadığı tüfeği yere fırlattı 2 çocuğu birden yaraladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, anne S.H.'nin, çocukların elinden alıp yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu M.H. (3) ve kayınbiraderinin çocuğu E.H., omuz, kol ve bacaklarından yaralandı.

Kocaeli'de akılalmaz olay! Çocukların oynadığı tüfeği yere fırlattı 2 çocuğu birden yaraladı!

DHA'nın haberine göre olay öğle saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. ile kuzeni E.H. eve yeni taşınan ailenin eşyaları arasında buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı. Çocukların silahla oynadığını gören S.H., tüfeği alıp yere attı. Yere düşen tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar kadının oğlu M.H. ve kuzeni E.H.'ye isabet etti. M.H. omzuna ve koluna, E.H. ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı çocuklar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Derince av tüfeği Silahlı Yaralanma

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