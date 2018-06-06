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Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında bir erkekle gören adam, otomobilden bıçak zoruyla indirdiği eşini gasp edip, banka hesabından 5 bin 140 TL çekti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında bir erkekle gören şahıs, otomobilden bıçak zoruyla indirdiği eşini gasp edip, banka hesabından 5 bin 140 TL çekti. Polis tarafından yakalanan şahıs, eşine sinirlendiği için gasp ettiğini söyledi.

BOŞANDIĞI EŞİNİ BAŞKA BİR ERKEĞİN ARABASINDA GÖRDÜ

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde boşandığı eşi Y.K.'yı (26) başka bir erkeğin arabasında gören H.C. (34), eşini otomobilden bıçak zoruyla indirerek çantasını ve cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Y.K.'nın olayı polise bildirmesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olayla ilgili inceleme başlattı. H.C.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, şahısın otomobili ile Derince Çenesuyu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.C.'yi Çenesuyu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

"SİNİRLENDİĞİM İÇİN BANKA KARTINDAN 5 BİN 140 TL PARA ÇALDIM"

Emniyete getirilen H.C. ifadesinde eşine çok sinirlendiği için telefonunu ve çantasını çalıp çantası içerisinde bulunan banka kartından 5 bin 140 TL para çaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kocaelinin İzmit ilçesi yanlış olmuş Kocaeli ve İzmit aynı vilayettir
@asiillll Yanlış değil doğru. İzmit vilayet değil, kocaelinin merkez ilçesidir.
izmit merkez ilçe'dir. Kocaeli Buyuksehir belediyesi Kocaeli Valili Kocaelispor.....falan filan işte.
Namussuz
içeri kardeşim hadiii
boşanmışsın sanane.
kapkacci oldugu icin kadin birakmis.
sen nasil bir kocasın boşanmıssın bitmis gitmiş daha yan kesicilige ne gerak var
yok artık ya Allah'ım şu hale bak ya Ne Hallere düştük
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