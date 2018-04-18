HABER

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 02:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dini nikahlı kocası tarafından 16 yaşındaki oğlunun yanında vurulan MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin (43), henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Duran G. ile evinde tartışmaya başladı.

OĞLUNUN YANINDA...

Tartışma sonrasında Duran G., tabancasını çıkartarak Serpil Ertekin'e 16 yaşındaki oğlunun yanında 4 defa art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil Ertekin'i kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Serpil Ertekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli’de dini nikahlı kocası tarafından oğlunun yanında vurulan kadın öldü

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Serpil Ertekin'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Duran G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından kısa süre sonra İzmit Yuvam Akarca mevkiinde Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Duran G., Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kocaeli’de dini nikahlı kocası tarafından oğlunun yanında vurulan kadın öldü

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞ

Öte yandan, hayatını kaybeden Serpil Ertekin’in geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü, bir süre önce ise İYİ Parti’ye üye olduğu öğrenildi.

(İHA)

9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Uçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar varUçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli izmit kadın cinayeti Serpil Ertekin MHP İYİ parti kadın kolları

En Çok Okunan Haberler

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

İlginizi Çekebilir

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAHIN VERDİĞİ CANI ALMAK BU KADAR MI KOLAY....ANLAŞAMIYORSAN AYRILIRSIN...NOLDU.BİRİ MEZARA BİRİ HAPİSE GERİYE KALAN ÇOCUKLAR....ALLAH AKIL FİKİR VERSİN.....KADINA ŞİDDETİ KINIYORUZ....
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz kaza! Ağaçta asılı kaldı

Adana'da akılalmaz kaza! Ağaçta asılı kaldı

Pamukkale'yi 2 saate 7 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale'yi 2 saate 7 bin kişi ziyaret etti

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.