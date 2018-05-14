Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli’de 9 Mayıs'tan beri kayıp olan ve ormanlık anda gömülü olarak cesedine ulaşılan 26 yaşındaki Yusuf Acar’ın katili babasının amcasının oğlu Ş.A.(42) çıktı. Edinilen bilgiye göre Çayırova’da oturan Yusuf Acar’dan 9 Mayıs gününden sonra eve dönmeyince yakınları polis ekiplerine haber verdi.
MOBESE KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ
İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İncelemede Acar’ın en son babasının amcaoğlu Ş.A. ile birlikte Körfez ilçesinde yürürken mobese kameralarınca görüntülendiği belirlendi.
Görüntüler üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.A., 2 gün süren sorgusunun ardından Yusuf Acar’ı öldürdüğünü ve Körfez Kalburcu köyünde ormanlık alana gömdüğünü söyledi. İfadeler doğrultusunda Kalburcu köyünde ormanlık alana giden polis ekipleri, Yusuf Acar’ın başından 3 el ateş edilerek öldürüldükten sonra gömüldüğü alanda cesedine ulaştı.
EŞİNE CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ş.A.’nın 1 yıl önce NATO boru hattını delerek akaryakıt çalma olayından hapis cezası aldığı ve yakın zamanda ceza evinden çıktığını, eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği Yusuf Acar’ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İşlemlerinin ardından tutuklandı.
KATİLİYLE SON ÇAY! GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli’nde namus sebebiyle işlenen cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil ve maktulün çay içtikten sonra birlikte cami bahçesinden ayrılmaları kameralara an be an yansıdı.
Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi
İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?
İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Bursa'da FETÖ'nün kripto emniyet listesine baskın: 116 polise gözaltı
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum