Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli’de 9 Mayıs'tan beri kayıp olan ve ormanlık anda gömülü olarak cesedine ulaşılan 26 yaşındaki Yusuf Acar’ın katili babasının amcasının oğlu Ş.A.(42) çıktı. Edinilen bilgiye göre Çayırova’da oturan Yusuf Acar’dan 9 Mayıs gününden sonra eve dönmeyince yakınları polis ekiplerine haber verdi.

MOBESE KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İncelemede Acar’ın en son babasının amcaoğlu Ş.A. ile birlikte Körfez ilçesinde yürürken mobese kameralarınca görüntülendiği belirlendi.

Görüntüler üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.A., 2 gün süren sorgusunun ardından Yusuf Acar’ı öldürdüğünü ve Körfez Kalburcu köyünde ormanlık alana gömdüğünü söyledi. İfadeler doğrultusunda Kalburcu köyünde ormanlık alana giden polis ekipleri, Yusuf Acar’ın başından 3 el ateş edilerek öldürüldükten sonra gömüldüğü alanda cesedine ulaştı.

EŞİNE CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ş.A.’nın 1 yıl önce NATO boru hattını delerek akaryakıt çalma olayından hapis cezası aldığı ve yakın zamanda ceza evinden çıktığını, eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği Yusuf Acar’ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İşlemlerinin ardından tutuklandı.

KATİLİYLE SON ÇAY! GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’nde namus sebebiyle işlenen cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil ve maktulün çay içtikten sonra birlikte cami bahçesinden ayrılmaları kameralara an be an yansıdı.