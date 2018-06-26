Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!

Dün, polis merkezine giden N.I. isimli kadın, 11 yaşındaki oğlu K.I.'ya Afgan uyruklu E.Z.'nin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.
MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Soruşturma kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu E.Z. gözaltına alınmak istendi. Bu sırada, E.Z.'nin iş yerinin önünde toplanan mahalle halkı tepki gösterdi.
TEKME TOKATLARLA SALDIRDILAR
Polis, E.Z.'yi alarak ekip aracına götürdüğü sırada etrafta toplananlar tekme tokat saldırdı. Bir kişi otomobilin üzerine çıkıp E.Z.'ye vurdu. Polis, E.Z. ile birlikte koşarak ekip aracına gitti.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 11 yaşındaki K.I., 15 yaşındaki F.C.B. ve 15 yaşındaki D.A.'nın avukat ve uzman görevliler tarafından ifadeleri alındı. Çocuklar, E.Z.'nin cinsel istismarına uğradıklarını ifadelerinde belirtti. E.Z. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
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