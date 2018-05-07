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Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 23:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Suriye uyruklu kişi, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı. Mahalle sakinleri ile Suriyeli kişinin yakınları arasında kavga çıkarken, Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklandı, araçları taşlandı.

Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

Olay, geçen cuma günü Darıca Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından darp edildi.

KADININ DÜKKANI ÖNÜNDE DOLAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S. 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu.

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.

MAHALLEYİ TERK ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Polis, M.S.S. ve bazı kişileri gözaltına aldı. M.S.S. tekrar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, dükkanını boşaltarak mahalleyi terk etti. (DHA)

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Kocaeli Darıca Suriyeli taciz bıçaklı kavga

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