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Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunan İ.E., kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Olay, dün akşam saatlerinde, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. üst geçitte yürüyen kadını ilk önce sözle taciz etti. İ.E. daha sonra A.İ.'ye cinsel saldırıda bulundu.

KADIN ÇIĞLIK ATINCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan boğuşma sırasında İ.E., kadının çığlıklar atarak yardım istemesi ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadının verdiği eşkâli değerlendirerek araştırma başlattı.

KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İ.E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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