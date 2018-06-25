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Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru İbrahim Y., boşanmak isteyen eşi Elif Kaya Y.'yi oğlunun gözü önünde beylik tabancası ile iki el ateş ederek vurdu. Engel olmaya çalışan küçük yaştaki oğlunun müdahalelerine rağmen göğsünden ve karnından yaralanan üç çocuk annesi Elif Kaya Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan İbrahim Y.'nin ifadesi sonrası polisler eve gitti.

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Olay saat 19.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İzmit'te bir polis merkezinde görevli İbrahim Y. ile eşi Elif Kaya Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BEYLİK TABANCASINI ÇIKARIP KURŞUN YAĞDIRDI

İbrahim Y. tartışma sırasında küçük yaştaki oğlunun gözleri önünde beylik tabancasını çıkartarak eşine 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Elif Y.'nin göğsüne, biri ise karnına isabet etti.

OĞLUNUNUN TÜM ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU

Tartışma sırasında engel olmaya çalışan oğlu, bir cisimle babasının başına vurmasına rağmen yaşananlara engel olamadı.

EŞİNİ VURDU, KARAKOLDAKİ POLİSLER EVE KOŞTU

Olayın ardından evden çıkan İbrahim Y., yakındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne giderek, eşini vurduğunu, teslim olmaya geldiğini söyledi. Eve giden polisler, 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Kaya Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVLERİ AYIRMAK İÇİN GÖRÜŞÜYORLARMIŞ

3 çocuk annesi Elif Kaya Y.'nin, bir süredir eşi İbrahim Y. ile aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanmak için dava açtığı, evlerini ayırmak için de görüştükleri öğrenildi. Gözaltına alınan İbrahim Y.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cinayet kurşun Beylik Tabancası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Polis açığı var diye gazoz kapaklarını bile polis yaparsanız olacağı bu.
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