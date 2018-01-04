Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5'i meslekten ihraç edilen, 1'i emekli olan, 20'si muvazzaf olmak üzere 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 subay gözaltına alınırken, 9 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.