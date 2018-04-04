HABER

Kocaeli merkezli 16 ilde “Ofsayt” operasyonu: 67 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli 16 ilde “örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis” oynatmak suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen “Ofsayt” isimli operasyonda 67 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda şirket, iş yeri ve taşınmaza müsadere amaçlı el konuldu.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya, İzmir ve Aydın illerinde “örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis” oynatmak suçunu işledikleri tespit edilen 90 şüpheli şahsa yönelik 23 Mart ve 28 Mart 2018 tarihlerinde eş zamanlı “Ofsayt” isimli operasyon gerçekleştirildi.Yapılan operasyon neticesinde yasadışı bahis sitesini kurup ve yönettikleri tespit edilen 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli 16 ilde “örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis” oynatmak suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen “Ofsayt” isimli operasyonda 67 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda şirket, iş yeri ve taşınmaza müsadere amaçlı el konuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya, İzmir ve Aydın illerinde “örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis” oynatmak suçunu işledikleri tespit edilen 90 şüpheli şahsa yönelik 23 Mart ve 28 Mart 2018 tarihlerinde eş zamanlı “Ofsayt” isimli operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyon neticesinde yasadışı bahis sitesini kurup ve yönettikleri tespit edilen 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen; Adana ilinde bulunan 1 akaryakıt istasyonu ve 1 adet restoran, İzmir ilinde bulunan 3 adet ambalaj fabrikası, 1 adet gayrimenkul firması, İstanbul ilinde bulunan 1 adet inşaat şirketi ve 1 adet kıymetli madenler şirketi, Aydın ilinde bulunan 1 adet gece kulübü, Muğla ilinde bulunan 1 adet gece kulübü, Eskişehir ilinde bulunan 1 adet gece kulübü, yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerinde 54 adet motorlu taşıt, yaklaşık 34 milyon 45 bin TL değerinde 64 adet taşınmaz (ev, tarla, arsa) olmak üzere, toplamda yaklaşık 109 milyon 755 bin TL değerinde 64 adet taşınmaz, 54 adet motorlu taşıt ve 10 adet şirkete müsadere amaçlı el konuldu.
Diğer şüpheli şahısların Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünce tahkikatı devam ederken, firari 23 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası tanzim edileceği bildirildi.

Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılarTeröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar
İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

125 bin liralık malzeme yandı

125 bin liralık malzeme yandı

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.