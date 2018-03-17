Kocaeli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan sokak satıcıları ile kullanıcılarına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 10 farklı adrese yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda bir miktar esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.