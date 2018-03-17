HABER

Kocaeli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.Kocaeli İl jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan sokak satıcıları ile kullanıcılarına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan sokak satıcıları ile kullanıcılarına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 10 farklı adrese yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda bir miktar esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.