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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan, bir kısmının askeriyedeki 'mahrem yapılanma'nın içinde olduğu belirlenen, farklı mesleklerden 6 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişinin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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