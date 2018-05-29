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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sağanak yağmur yağışını videoya alan bir vatandaş, tesadüfen sokaktaki ağacın üzerine yıldırımın düşmesini görüntüledi. Yıldırımın büyük bir gürültüyle düşmesinden ürken vatandaşın şaşkınlığı görüntülere yansıdı.

Kocaeli'yi 2 gün önce etkisini altına alan sağanak yağmur sonrası yaşanan sel ve su baskınları kentin birçok noktasında hasara neden oldu. İzmit’te metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü anlarda Gölcük’te de bardaktan boşalırcasına yağan yağmuru videoya almak isteyen bir vatandaş, tesadüfen yıldırım düşme anını görüntüledi. Evinin balkonundan yağmuru çeken şahıs, sokaktaki ağaca düşen yıldırımı saniye saniye görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Şahsın şaşkınlığının görüntülere yansıdığı anlarda büyük bir gürültüyle düşen yıldırım sonrasında sokak aydınlandı. Sosyal paylaşım sitesinde Gölcük sayfasına yüklenen görüntüler ise dakikalar içerisinde çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli AĞAÇ Yıldırım Gölcük yağmur Şimşek sağanak yağmur

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