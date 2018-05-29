Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli'yi 2 gün önce etkisini altına alan sağanak yağmur sonrası yaşanan sel ve su baskınları kentin birçok noktasında hasara neden oldu. İzmit’te metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü anlarda Gölcük’te de bardaktan boşalırcasına yağan yağmuru videoya almak isteyen bir vatandaş, tesadüfen yıldırım düşme anını görüntüledi. Evinin balkonundan yağmuru çeken şahıs, sokaktaki ağaca düşen yıldırımı saniye saniye görüntüledi.
Şahsın şaşkınlığının görüntülere yansıdığı anlarda büyük bir gürültüyle düşen yıldırım sonrasında sokak aydınlandı. Sosyal paylaşım sitesinde Gölcük sayfasına yüklenen görüntüler ise dakikalar içerisinde çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
İHA
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