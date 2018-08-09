Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Meriç Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kargo dağıtım şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki T.D. isimli şahıs, kargosunu teslim etmek için gittiği evde kapıyı açan vatandaşa cinsel organını gösterdi. Kapıyı açan vatandaşın kargoyu kime getirdiğini sorması üzerine şahısın pantolonunu indirerek cinsel organını göstermesi sonrasında şoka giren bayan vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Yaşanan olay sonrasında olay yerine giden Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şoka giren kadının ifadeleri doğrultusunda inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri T.D.(19) adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliğinde sorgusu yapılan T.D. adlı şahsın daha önce de başka bir kadını aynı şekilde taciz ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen T.D.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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