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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen otel çalışanı Ü.T. (29) hakkında, aile şikayette bulundu. Kaçmaya çalışan Ü.T., otogarda yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Olay, Kocaeli Maşukiye'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde çalışan Ü.T., iddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Aile, otel çalışanı Ü.T. hakkında şikayette bulundu.

KAÇARKEN YAKALANDI

Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Ü.T.'yi otelde bulamayınca otogara gidebileceğini düşünerek, hareket etti. Kaçmaya çalışan Ü.T., operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ü.T., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA

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Kocaeli Maşukiye cinsel otel Kan donduran olay

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