Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Olay, Kocaeli Maşukiye'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde çalışan Ü.T., iddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Aile, otel çalışanı Ü.T. hakkında şikayette bulundu.
Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Ü.T.'yi otelde bulamayınca otogara gidebileceğini düşünerek, hareket etti. Kaçmaya çalışan Ü.T., operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ü.T., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DHA
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!
Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum