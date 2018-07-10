HABER

Kocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, hayvan ve araç alımı için anlaştıkları vatandaşları, havaleyi ertesi gün yapacaklarını söyleyerek dolandıran çete, polisin 'Sarı Öküz' adlı operasyonuyla çökertildi.

Kocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, hayvan ve araç alımı için anlaştıkları vatandaşları, havaleyi ertesi gün yapacaklarını söyleyerek dolandıran çete, polisin 'Sarı Öküz' adlı operasyonuyla çökertildi. Yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 12 kişi, adliyeye sevk edildi.
Nisan ayında yaşlı bir kadın emniyete gelerek, "Benim sarı öküzümü aldılar, paramı ödemediler. Beni dolandırdılar" diye şikayette bulundu. Yaşlı kadının şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yakın tarihlerde tespit edilen 'dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik' ihbarlarını mercek altına aldı. Şüphelilerin, internetten veya çevreden bulmuş oldukları hayvanları ve araçları satın almak için kurum adına alışveriş yaptıklarını söyledikleri, satın alınacak hayvan ve araçlar için peşin fiyatına pazarlık yaptıkları, parayı banka hesaplarına havale etmek konusunda anlaştıklarını, ancak saatin geç olması veya hafta sonu olması nedeniyle ücreti ertesi gün göndereceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırdıkları kişilerden hayvan veya araçları aldıktan sonra bazılarını bir gün bile geçirmeden üçüncü kişilere sattıkları belirlenen çete üyelerinin, insanların kendilerine inanması için paravan veya batmak üzere olan şirketler adına çek ve senet verdikleri de belirlendi.
Aynı yöntemle 16 kişinin dolandırıldığını tespit eden polis, çetenin izine ulaştı. Kimlikleri belirlenen çete üyeleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile teknik takibe alındı. Teknik takip sonrasında 'Sarı Öküz' ismi verilen operasyonla Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlar yapılarak A.Ç., M.B., A.K., K.S., Ş.K., Y.K., K.M., D.K., T.E., M.A., S.E. ve Ç.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 2 çek, 2 çek fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, 1 araç satış protokolü, 2 hayvan pasaportu, 2 kaşe, 1 senet fotokopisi, 3 bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 23 fişek bulunarak, bunlara el konuldu. Baskınlarda şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği anlaşılan 4 büyükbaş hayvan, 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 karavan bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Yapılan çalışmalarda, çete lideri oldukları anlaşılan K.M. ve Ç.K.'nin, çete üyelerine yapılan iş karşılığı para verdiği tespit edilirken, çetenin bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltıKocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltıKocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltıKocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltı

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Sulama kanalında ceset bulunduSulama kanalında ceset bulundu
Parkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldüParkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.