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Kocaeli'de 1 yılda 2 ton 57 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, polis ve jandarma bir yılda 1115 operasyon düzenlerken toplam 2 ton 57 kilo eroin, 681 kilo esrar, 10 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kocaeli'de 1 yılda 2 ton 57 kilo eroin ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, polis ve jandarma bir yılda 1115 operasyon düzenlerken toplam 2 ton 57 kilo eroin, 681 kilo esrar, 10 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, güvenlik birimlerinin bu suçu işleyenlerin rahat hareket etmesini önlediğini söyledi.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy bir yıl içerisinde uyuşturucu ile ilgili yapılan operasyonları ve ele geçirilen maddeleri açıkladı. Vali Aksoy, uyuşturucunun Kocaeli'de iki boyutunun olduğunu, Kocaeli içerisinde uyuşturucu kullananlar ile Kocaeli üzerinden transit geçiş yapmak isteyenlerin bulunduğunu ve her iki yönde de güvenlik birimlerinin büyük bir hassasiyetle ve başarılı bir şekilde çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Vali Aksoy, 29 Haziran 2017 ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında 1115 operasyonun yapıldığını ve bu başarılı operasyonlarda neticesinde 2 ton 57 kilo 7 gram eroin, 681 kilo 385 gram esrar, 3 kilo 714 gram kannobinoid maddesi, 10 bin 247 uyuşturucu hap, 164 gram kokain, 2 kilo 987 gram metamfetamin, 28 gram afyon sakızı, 20 bin 204 kök kenevir, 426 litre asetik anhidrit ele geçirildiğini belirtti. Vali Aksoy, bu operasyonlar kapsamında 2 bin 990 şüpheli şahsın yakalandığını, 590'ının tutuklandığını, 2 bin 261 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.
Vali Aksoy uyuşturucu ile mücadele konusuna büyük önem verdiğini ve bu mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çok yönlü çalışmaların yapıldığını ifade ederek, uyuşturucu ve kaçakçılığının önlenmesi amacıyla güvenlik birimlerinin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü, madde bağımlılarının azaltılması ve önlenmesi amacıyla madde bağımlılarının eğitilmesi, istihdam edilmesi ve bağımlıların topluma kazandırılması noktasında önemli çalışmaların yapıldığına vurgu yaptı. Vali Aksoy, uyuşturucu bağımlılığının sadece çocukları ve gençleri değil, neredeyse tüm insanlığı tehdit ettiğini sözlerine ekledi.
Aksoy güvenlik birimleri tarafından alınan tedbirler ile genel anlamda sokaktaki faaliyetlerin ve bu suçu işleyenlerin rahat hareket etmesinin önlendiğini, ancak bunun yeterli olmadığını, mutlaka anne ve babaların, öğretmenlerin, okul müdürlerinin, çocuklara ve gençlere sahip çıkarak, onları uyuşturucu ve zararları konusunda bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti. Vali Aksoy, uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

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Kocaeli'de 1 yılda 2 ton 57 kilo eroin ele geçirildiKocaeli'de 1 yılda 2 ton 57 kilo eroin ele geçirildiKocaeli'de 1 yılda 2 ton 57 kilo eroin ele geçirildiKocaeli'de 1 yılda 2 ton 57 kilo eroin ele geçirildi

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