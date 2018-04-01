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Kocaeli’de 2 iş yeri kurşunlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişiye ait 2 iş yeri, iddiaya göre akrabaları tarafından kurşunlandı.Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişiye ait 2 iş yeri, iddiaya göre akrabaları tarafından kurşunlandı.
Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. isimli vatandaşa ait iş yeri, kendisinden para istediği iddia edilen akrabaları tarafından kurşunlandı. Otomobilden inerek iş yerine defalarca ateş eden şahıs veya şahıslar, geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, S.S.’ye ait bir iş yerinin daha kurşunlandığı ihbarı geldi. Polis, S.S.’ye ait her iki iş yerinde de inceleme yaparak, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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