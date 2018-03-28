Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkması sonucunda 4 araç birbirine girdi. Kazada takla atan hafif ticari otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Ereğli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necati A. (49) idaresindeki 06 BK 7143 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen hafif ticari otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan İzzet E. (32) kontrolündeki 41 PK 046 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, takla atarak durabildi. Aynı istikametten gelen sürücü öğrenilemeyen 41 HE 944 plakalı yolcu otobüsü, kaza sebebiyle aniden yavaşlayan ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 34 EG 9161 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.4 aracın karıştığı kazada takla atan hafif ticari araç sürücüsü Necati A., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralı Necati A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati A., Karamürsel Devlet Hastanesine sevk kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.