Kocaeli’de 44 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ve Gebze ilçelerinde 9 bin 600 TL’lik inşaat malzemesi ve 35 bin TL değerinde 10 adet jenaratör çalan 6 kişi, tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre 1 Mart’ta Gebze İstasyon Mahallesi 1456. Sokak’ta bulunan bir iş yerinden 35 bin TL değerinde 10 adet jeneratör ve 2 Mart akşamı ise Derince’deki bir inşaattan 9 bin 600 TL değerinde inşaat malzemesi çalınmıştı. Müştekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri teknik ve fizik takip başlatmış, yapılan incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren Y.T.(33), B.T.(25), E.U. (32), M.T.(26), M.Y.(26) ve H.T.(18) isimli şahıslar, Gebze’de polis kovalamacası sonrasında yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkartılan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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