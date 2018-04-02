Kocaeli’de 5 yaşındaki çocuk cipin altında kaldı, şans eseri kurtuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cip, aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa çarparak ayaklarının üzerinden geçti. Küçük çocuk şans eseri aracın altından sağ çıktı.

Kaza, saat 13.00 sularında İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Kasım El Halef annesinin elini bırakarak aniden yola fırladı. O esnada yoldan geçmekte olan Ali Rıza E. idaresindeki 41 HJ 005 plakalı cip duramayarak çocuğa çarparak ayaklarının üzerinden geçti. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere yığılırken, şans eseri aracın altında sağ çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Kasım El Halef’e duramayarak çarpan sürücü Ali Rıza E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.