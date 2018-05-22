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Kocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde polis, kumar ve tombala oynatılan metruk bina ve kahvehanelere baskın düzenledi.

Kocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde polis, kumar ve tombala oynatılan metruk bina ve kahvehanelere baskın düzenledi. Kumar oynayan 59 kişiye 15 bin 281 TL ceza kesildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatılan yerlere baskın düzenledi. 2'si inşaat halindeki metruk bina ve 4 kahvehaneye yapılan baskında kumar ve tombala oynatıldığı belirlenirken, bin 815 paraya el konuldu. Kumar oynatan 6 şüpheli hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 59 kişiye ise toplam 15 bin 281 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynatılan kahvehanelerin mühürlenmesi için kurumlara bilgi verildi.
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Kocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandıKocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandı

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