Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 7 farklı iş yerini soyan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli’nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde girdikleri iş yerlerinden 7 televizyon, yaklaşık 5 bin TL değerinde bozuk para, 5 kilogram çay, bisküvi çeşidi ürünler, 100 şişe parfüm, 8 telefon, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, kuaför malzemesi, post cihazı ve bir tane plaka çalarak kaçan 3 şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan Y.A. (35), M.O. ( 32) ve S.Ö. (26), sabah saatlerinde Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinde şahıslardan Y.A.’nın 17 hırsızlık kaydı ve aranması, M.O.’nun 24 adet hırsızlık kaydı ve 4 hırsızlıktan aranması ile 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası, S.Ö’nün ise 7 hırsızlık kaydı ile 2 hırsızlıktan aranması ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
ABD'den teröre büyük destek!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu
Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti
Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Okuyucu Yorumları 1 yorum