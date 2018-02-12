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Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 7 farklı iş yerini soyan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kocaeli’nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde girdikleri iş yerlerinden 7 televizyon, yaklaşık 5 bin TL değerinde bozuk para, 5 kilogram çay, bisküvi çeşidi ürünler, 100 şişe parfüm, 8 telefon, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, kuaför malzemesi, post cihazı ve bir tane plaka çalarak kaçan 3 şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 7 farklı iş yerini soyan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli’nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde girdikleri iş yerlerinden 7 televizyon, yaklaşık 5 bin TL değerinde bozuk para, 5 kilogram çay, bisküvi çeşidi ürünler, 100 şişe parfüm, 8 telefon, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, kuaför malzemesi, post cihazı ve bir tane plaka çalarak kaçan 3 şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan Y.A. (35), M.O. ( 32) ve S.Ö. (26), sabah saatlerinde Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinde şahıslardan Y.A.’nın 17 hırsızlık kaydı ve aranması, M.O.’nun 24 adet hırsızlık kaydı ve 4 hırsızlıktan aranması ile 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası, S.Ö’nün ise 7 hırsızlık kaydı ile 2 hırsızlıktan aranması ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne kadar korkmuşlardır....:::))))...........tutuksuz yargılanmak üzere serbest hangi devirde yaşıyoruz farelerin kedi kovaladığı zamanda hala bu polisler ortada dolanıyor yani hayret.
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