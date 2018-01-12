Kocaeli'de 9 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli ve Van'da düzenlediği operasyonda 2 kilo eroin ve 1,5 kilo metamfetamin ele geçirirken, 9 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanırken, gözaltında bulunan 5 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Dün İzmit'te düzenlenen operasyonda 111 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ile yine dün Kandıra'da düzenlenen operasyonda 7 kilo 800 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı
Korku dolu anlar! Sokak ortasında silahlar çekildi
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!
Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
OHAL'de muhalefetin 2019 hesapları
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!