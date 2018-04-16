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Kocaeli’de 93 adet extacy hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 93 adet extacy hap ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 93 adet extacy hap ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Kocaeli genelinde ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda 93 adet extacy hap, 150 gram 65 miligram esrar, 1 gram 13 miligram sentetik bonzai 167 gram kenevir tohumu 1 adet av tüfeği ile 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ile 2 gram eroin ele geçirildi. Ekipler halkın güveni ve sağlığı için yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

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